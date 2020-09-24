Третий форум регионов должен был состояться 8-9 октября в белорусском городе Гродно.

Президент Владимир Зеленский отменил запланированную поездку в Беларусь в октябре.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

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"Действительно, визит президента Украины в Беларусь, запланированный в октябре, был отменен", - цитирует издание слова Мендель.

Форум регионов в Беларуси: что известно

21 сентября белорусский посол в Украине Игорь Сокол заявил в интервью газете «Украина Бизнес Ревю», что Форум регионов Украины и Беларуси, который планировался на октябрь в Гродно, по инициативе украинской стороны, перенесен.

"Фактически перечеркнута совместная подготовка, пострадают прежде всего экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, создавать труднее... Если руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами и бизнесом. Мы к этому готовы", – ответил посол.

Третий форум регионов должен был состояться 8-9 октября в белорусском городе Гродно. Об участии Зеленского в мероприятии стало известно 5 августа – накануне президентских выборов в Беларуси и массовых протестов.

Для проведения в 2019 году второго Форума регионов в Житомире перекрыли центр города, а на Соборной площади выставили крупногабаритную технику. На одном из зданий на улице Киевской разместили огромный белый баннер с флагами Украины и Беларуси, также флагами украсили и здание Житомирского облмуздрамтеатра.

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Автор: Яна Ставская