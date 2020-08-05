Зеленский планирует посетить Беларусь: в посольстве назвали сроки

В ближайшее воскресенье в Беларуси пройдут президентские выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Беларусь, побывав на третьем Форуме регионов двух стран.

Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Украине по итогам встречи посла Игоря Сокола с вице-премьером по реинтеграции Алексеем Резниковым.

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Как известно, мероприятие пройдет 8-9 октября в белорусском городе Гродно.

В ближайшее воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся президентские выборы.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Позже Беларусь передала Украине список с именами задержанных "вагнеровцев".

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