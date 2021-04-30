Чиновников призывают найти больше мест для проведения кремаций, поскольку городские морги и крематории переполнены телами умерших от коронавируса.

Вторая волна пандемии коронавируса уничтожает Индию. И только сегодня в стране зафиксировали 386452 новых случая. Это рекордный прирост количества заражений за один день. Также в Индии обнаружили 3,5 тысяч смертей от COVID-19. 400 из них - в Дели. И для столичной территории страны это тоже невиданный доселе показатель.

Общее количество заражений в Индии, как пишет BBC, перевалило за 18 миллионов. Сегодня в страну прибыла первая партия медицинской помощи от США. Но кислородных баллонов и коек в больницах критически не хватает по всей Индии. А родственники больных COVID-19 умоляют о помощи в социальных сетях.

Читайте такжеВ ВОЗ назвали возможные причины крупнейшей вспышки коронавируса в ИндииВысокопоставленный офицер полиции Дели сказал BBC, что людям приходится сжигать тела умерших родственников в крематориях, не предназначенных для жертв коронавируса.

"Именно поэтому мы предложили создать больше крематориев", - сказал полицейский.

Министерство здравоохранения Индии прошлого года опубликовало детальное описание процедуры кремации умерших от COVID-19. Нужно придерживаться специальных мер предосторожности, чтобы избежать потенциального заражения. Центральное правительство Индии столкнулось с критикой из-за неэффективной борьбы с пандемией, а также решением разрешить проведение крупных предвыборных митингов и религиозных празднований в течение последних недель.

В пятницу Верховный суд Индии защитил право граждан выражать свое горе и просить о помощи в социальных сетях во время кризиса из-за коронавируса. При этом, суд предостерег, что действия властей, нацеленные не позволить людям это делать, будут расцениваться как неуважение к суду. Это решение появилось после того, как индийские власти на этой неделе попросила Twitter удалить ряд сообщений с критикой правительства.

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Перевод: Лесь Дымань