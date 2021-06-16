В то же время Джо Байден намекнул, что США отреагируют, если определенные действия других стран будут вредить американским интересам.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что его программная политика не направлена против России или любой другой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве.

"Там, где у нас есть разногласия, я хочу, чтобы президент Путин понял, почему я говорю то, что говорю, и почему я делаю то, что делаю, и как мы отреагируем на различные действия, которые вредят интересам Америки. Я сказал Путину, что моя повестка дня (программа) не направлена против России или кого-либо другого", - подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что цель его политики - это отстаивание интересов народа США.

Переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле “Ла Гранж”.

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Автор: Виталий Саенко