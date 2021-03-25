Она пройдет на 64-й день президентского срока Джо Байдена.

Президент США Джо Байден проведет первую официальную пресс-конференцию спустя более чем 60 дней после вступления в должность.

Пресс-конференция американского лидера состоится в четверг, 25 марта, сообщает CNN.

Пресс-конференция Байдена 25 марта

Джо Байден проведет официальную пресс-конференцию на 64-й день своего президентства. Начнется она ориентировочно в 19:15 по Киеву.

15 предшественников Байдена проводили пресс-конференцию в течение 33 дней своего нахождения на посту. Трамп выступил перед прессой на 28-й день своего президентства, а Обама провел пресс-конференцию на 21-й день.

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Автор: Олег Давыгора