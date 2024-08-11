Президент США убежден, что проигрыш Трампу на президентских выборах - не единственная существовавшая угроза.

Президент США Джо Байден снялся с выборов, чтобы не портить электоральные рейтинги своим однопартийцам, которые баллотируются в Конгресс. (Выборы состоятся одновременно с президентскими). Такое признание он сделал в интервью каналу CBS в воскресенье.

По словам Байдена, он принял свое историческое решение в конце июля, через несколько недель после провальных дебатов с Трампом.

"Опросы, которые мы проводили, показали, что это была гонка ноздря в ноздрю. Но то, что произошло, заключается в том, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате думали, что я причиню им вред во время гонки. И я был обеспокоен, если я останусь в гонке, это будет тема, [которая затмит избирательную кампанию в Конгресс]", - сказал он.

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Также Байден признался, что считал себя "переходным президентом", когда впервые баллотировался в 2020 году.

"Я даже не могу сказать, сколько мне лет; мне трудно это произнести вслух. (...) Поэтому - хотя это большая честь быть президентом - я считаю, что имею обязательства перед страной сделать то, что [является] самым важным, что вы можете сделать, а именно: мы должны, мы должны, мы должны победить Трампа", - говорит он.

Отказ Байдена от участия в выборах

Как писал УНИАН, в конце июня состоялись первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках борьбы за следующую президентскую каденцию. Байден разгромно проиграл эти дебаты, после чего соратники начали настойчиво призывать его сняться с выборов и дать шанс более перспективному кандидату.

В конце концов, после почти месяца раздумий, Байден снялся с выборов. Позже он объяснил свое решение тем, что дает путь младшему поколению демократов ради спасения американской демократии.

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