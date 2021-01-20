Джо Байден принял присягу президента Соединенных Штатов Америки.

Новый президент США Джо Байден поприветствовал вступление в должность вице-президента Камалы Харрис.

Читайте такжеДжо Байден принял присягу президента США (фото, видео)Об этом он упомянул во время своей инаугурационной речи, которую транслировал УНИАН.

«Наша страна прошла долгий путь, чтобы женщины получили права. А сейчас Камала Харрис стала вице-президентом», – сказал Байден,

Инаугурация Джо Байдена

Джо Байден принял присягу президента Соединенных Штатов Америки.

78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Перед ним присягу приняла избранная вице-президент Камала Гаррис.

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Автор: Катерина Шварц