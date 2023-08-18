В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, Байден еще не встречался с лидером КНДР лично.

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Как сообщает Kyodo, об этом заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"Они не ответили положительно на это предложение, но оно все еще в силе. Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", — заявил Кирби.

Кирби сделал это заявление за день до того, как Байден должен провести трехсторонний саммит с лидерами Японии и Южной Кореи, одной из основных тем которого является быстрое развитие ядерного и ракетного потенциалов Северной Кореи.

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Издание отмечает, что в отличие от предыдущего президента США Дональда Трампа, который трижды встречался с Кимом лично, администрация Байдена вела переговоры о денуклеаризации с участием официальных лиц, но не на высшем уровне.

"Предложение о встрече на высшем уровне, обнародованное Кирби без уточнения, когда оно было сделано, предполагает, что администрация Байдена активизирует усилия по налаживанию контактов с Северной Кореей", - отмечает издание.

Северная Корея - новости

Ранее Reuters со ссылкой на представителей южнокорейской разведки сообщало, что Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету или предпринять другие военные действия в знак протеста против саммита между США, Южной Кореей и Японией.

Президент США Джо Байден проведет в пятницу в Кэмп-Дэвиде встречу с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, надеясь укрепить связи между Сеулом и Токио на фоне ядерных угроз со стороны Северной Кореи и влияния Китая в регионе.

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