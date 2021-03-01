Женщина может видеть и слышать, но не может двигать своим телом.

Жительница Турции с боковым амиотрофическим склерозом написала книгу, используя только глаза.

Читайте такжеПара американцев скончались из-за COVID-19 в подвале, их нашла 11-летняя дочьОб этом пишет New York Post.

38-летняя Озлем Озалкан обратилась в больницу 13 лет назад из-за потери силы в руках. Со временем ее состояние ухудшилось.

Женщина может видеть и слышать, но не может двигать своим телом. Общается она только с помощью движения глаз.

Её первая книга называется «Жизнь без тела». Озалкан писала ее на специальном устройстве, переводя взгляд на нужные буквы. Первая глава содержит её биографию, а вторая - стихи.

«Это похоже на то, как муравей строит свой дом, перемещая материалы из одного места в другое. Это чудо, волшебство», - рассказывает ее брат Бесир Озалкан.

Часть дохода, полученного от книги, женщина хочет передать сиротам, а часть потратить на строительство колодцев с питьевой водой в Африке.

Отмечается, что устройство, с помощью которого она писала книгу, вышло из строя.

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Автор: Людмила Жерновская