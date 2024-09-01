Хотя это беспилотник, в компании решили проводить испытания с человеком непосредственно внутри разработки.

Американская компания Scaled Composites, которая является подразделением всемирно известного оборонного гиганта Northrop Grumman, показала первый полет нового дрона – Model 437 Vanguard. Это БПЛА с искусственным интеллектом, и они должны работать вместе с пилотируемыми истребителями.

Примечательно, что во время полета в дроне сидел пилот, который и управлял новым беспилотником. Как рассказал в интервью TWZ вице-президент Northrop Grumman по инжинирингу Коллин Силлер, для испытаний Model 437 Vanguard решили привлечь пилота из-за намерений быстрее пройти весь цикл испытаний. Несмотря на это, в конечном итоге разработка все равно будет беспилотником.

"Это позволяет экспериментировать с новыми технологиями и новыми способами выполнения задач с резервом, который позволяет рисковать больше, чем это было бы с полностью беспилотным аппаратом", – пояснил Силлер.

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Так, человек за штурвалом сможет не только среагировать на неожиданные события, но и контролировать действия беспилотника и в случае проблем принять управление аппаратом на себя. Украинское издание Defense Express пишет, что такое решение является действительно прагматичным, "когда самолет сначала необходимо "научить летать".

По словам представителя компании-разработчика, новизна M437 Vanguard заключается и в технологиях, которые были использованы для его создания. В частности, было использовано цифровое проектирование, активно используется и 3D-печать – в том числе для создания структурных деталей из титана. Примечательно, что это является первым подобным случаем в аэрокосмической отрасли, и такой подход позволяет значительно сэкономить на производстве.

Дрон M437 Vanguard: интересные детали

М437 Vanguard начинался как концептуальный проект, основанный на модели 401. В проекте исследовались возможности создания многоцелевого недорогого самолета, который можно было бы обслуживать прямо в полете.

В Scaled Composites рассказывают, что М437 Vanguard – это экипажный вариант оригинальной концепции, оснащенный одним двигателем Pratt & Whitney 535 с тягой примерно 3400 фунтов (около 1500 кг). Самолет имеет размах крыльев 41 фут и длину 41 фут (около 12,5 метра) при взлетной массе 10 000 фунтов (около 4500 кг).

После завершения модернизации M437 Vanguard будет иметь дальность полета около 3000 морских миль и продолжительность полета 6 часов. Самолет может нести до 2000 фунтов полезной нагрузки (около 900 кг) в нескольких местах, включая внутренний отсек для вооружения размером, достаточным для размещения двух зенитных ракет AIM-120.

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