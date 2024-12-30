Это была ракета, которая имела мелкие поражающие элементы, а не стержневые, которые имеет стандартный "Панцирь".

Самолет авиакомпании AZAL рейса Баку - Грозный, упавший 25 декабря возле города Актау в Казахстане, мог быть поражен ракетами новых модификаций российского ЗРК "Панцирь". Об этом в комментарии "Эспрессо" заявил Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

По его словам, первые снимки пораженного самолета были сделаны издалека, поэтому казалось, что его сбили зенитные пулеметы. Однако когда появились более детальные фото, то четко видно, что сработала ракета.

"Следует отметить, что сработала не стандартная ракета комплекса "Панцирь С-1", а ракета из новых модификаций "Панцирь СМ-СВ" или "Панцирь СМД-Е". То есть ракета, которая имела поражающие элементы, а не стержневые, которые имеет стандартный "Панцирь", - отметил эксперт.

Видео дня

Он добавил, что при заходе самолета на посадку россияне не смогли отличить беспилотник от огромного пассажирского самолета - то ли из-за ошибки оператора, то ли просто комплекс стоял в автоматическом режиме - поэтому по самолету "хорошо отстрелялись".

"Речь шла о двух-трех взрывах, соответственно были две-три легкие ракеты последнего варианта ТКБ-1055, которые имеют мелкие поражающие элементы, а не стержни, как в стандартных ракетах", - пояснил эксперт.

Он отметил, что это не первый случай, когда россияне сбивают самолеты и до последнего момента отрицают свою причастность к этому.

Авиакатастрофа в Актау

25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел из Баку в город Грозный. Самолет получил значительные повреждения и загорелся.

В РФ заявили, что расследуют причины аварии, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны. Авиаэксперт Богдан Долинце не исключает, что россияне отправили в Казахстан подбитый ими азербайджанский самолет с определенным умыслом. По его мнению, они надеялись, что самолет не дотянет до Казахстана и упадет в Каспийском море, что похоронит доказательства их преступления.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев официально подтвердил, что самолет был подбит с земли. Он также не принял псевдоизвинений от российского диктатора Путина. По словам Алиева, от России он не услышал признания вины, а лишь "бессмысленные версии".

Вас также могут заинтересовать новости: