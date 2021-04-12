Спикер МИД Ирана признал, что в ходе аварии были повреждены центрифуги IR-1 для обогащения Урана.

Тегеран возложил ответственность за аварию на ядерном подземном комплексе в городе Натанз на Израиль, а также пригрозил ему «возмездием».

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Как сообщает AP, соответствущий комментарий дал спикер МИД Ирана Саид Катибзадей (Saeed Khatibzadeh).

Отмечается, что Израиль напрямую не взял на себя ответственность за саботаж. Тем не менее СМИ сообщили, что силовики Израиля организовали масштабную кибератаку на комплекс.

Спикер МИД Ирана признал, что в ходе аварии были повреждены центрифуги IR-1 для обогащения Урана. Он пообещал, что Израиль получит ответ за этот инцидент.

Что произошло на ядерном комплексе в Иране

11 апреля, на стратегическом ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария, связанная с электрическими сетями. Причина аварии устанавливается.

Иранские власти назвали происшествие результатом "ядерного терроризма".

Ядерная сделка с Ираном: что известно

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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Автор: Дмитрий Захаров