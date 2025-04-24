На очередной российский обстрел уже отреагировали в Молдове и Латвии.

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на масштабную воздушную атаку России по Украине в ночь на 24 апреля. По ее словам, Россия хочет лишь продолжения смерти и разрушений.

"Пока мир надеется на прекращение огня, Россия снова демонстрирует, что не стремится к миру, а только смерти и разрушений. Ее последняя ракетная атака на Киев привела к гибели и ранению мирных жителей. Молдова осуждает этот террор", - написала политик на своей странице в соцсети X.

Санду добавила, что Украине нужно предоставить больше поддержки, в том числе и системы противовоздушной обороны.

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"Только сила может остановить эту войну", - подчеркнула президент Молдовы.

В то же время министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что ночная ракетная атака РФ против Украины является очередным доказательством того, что российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать войну.

"Только мир через силу может сработать: Россию нужно принудить к миру, а самооборону Украины - усилить. Сегодняшние массовые атаки на мирных жителей Украины доказывают, что мясник в Кремле настроен на войну, и нет никаких признаков мира", - отметила она в своей заметке.

Российская атака 24 апреля - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 апреля Россия массированно атаковала украинские города. Всего во время атаки враг применил 215 ракет и дронов. Известно, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил количество погибших в результате атаки РФ на Киев. По его словам, сейчас известно о восьми погибших, среди которых двое детей.

"На данный момент мы четко можем сказать о восьми погибших. Девятый человек, которого мы считали погибшим, - это были остатки тел, которые также сейчас на экспертизе... И у нас более 70 человек получили ранения, 44 человека сейчас находятся в медицинских учреждениях", - отметил он.

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