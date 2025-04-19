По словам президента Молдовы, Россия может втянуть страну в войну.

Россия хочет сменить власть в Молдове, чтобы подчинить ее себе и использовать против Украины. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет jurnal.md.

По ее словам, РФ на парламентских выборах в стране пытается заменить власть и найти тех, кого страна-агрессор сможет контролировать.

Во время своей речи в парламенте она подчеркнула, что такое вмешательство угрожает не только безопасности Молдовы, но и Украине, поскольку в случае смены руководства страна может стать плацдармом для РФ.

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"У нас 1200 километров границы с Украиной. Представьте себе, что за одну ночь эта граница из дружественной страны превращается в границу со страной, которая контролируется Москвой. Конечно, риски здесь есть для Украины, но в то же время риски возрастают и для Молдовы, потому что Россия может таким образом втянуть Молдову в войну", - подчеркнула Санду.

По ее словам, ради безопасности граждан и для того, чтобы не усложнять ситуацию в Украине, этого не должно произойти.

"У нас есть моральный долг оставаться на правильной стороне, оставаться дружественной страной", - отметила президент Молдовы.

Действия России против Молдовы - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об опасности для Молдовы. По его словам, страна находится на передовой российской угрозы.

"Мы решили еще больше укрепить наше сотрудничество с целью повышения устойчивости Молдовы к иностранному вмешательству", - добавил он во время встречи с Майей Санду.

Также французский лидер подчеркнул, что если никто не остановит Путина, он пойдет на Молдову и, возможно, на Румынию. Он подчеркнул, что Россия представляет собой более серьезную, чем когда-либо, экзистенциальную опасность для Европы.

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