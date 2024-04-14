Тегеран заявил, что использует свое право на самооборону.

Иран пригрозил Израилю мощным ударом, если израильские власти нанесут ответные удары после массированной атаки в эти выходные. Тегеран заявил, что Иран лишь ответил на израильское нападение на посольский комплекс в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

"Исламская Республика Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется. Если израильский режим вновь совершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более сильным и решительным", - цитирует CNN заявление посла и постоянного представителя Ирана в ООН Амира Саида Иравани.

Ссылаясь на самооборону против неоднократных военных агрессий Израиля, Иравани сказал, что удары были нанесены именно в ответ на израильскую атаку 1 апреля на дипломатические объекты в Дамаске, которые, по мнению Ирана, находились там.

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Иран утверждает, что это нападение нарушило международное право и привело к гибели семи иранских военных советников, включая ключевых командиров Корпуса стражей иранской революции.

В заявлении также критикуют Совета Безопасности ООН за "неспособность поддерживать международный мир", позволяя Израилю "нарушать" установленные международные нормы и "нагнетать" региональную напряженность.

Удар по Сирии 1 апреля - что известно

Израиль нанес множество ударов по поддерживаемым Ираном целям в Сирии, поразив партии оружия, предположительно предназначенные для "Хезболлы".

Израиль не взял на себя ответственность за нападение 1 апреля, в результате которого было уничтожено здание иранского консульства в столице Дамаска. Во время атаки погиб Мохаммед Реза Захеди, высокопоставленный командир Стражей революции.

Однако представитель Армии обороны Израиля заявил CNN, что, по данным разведки, здание не было консульством, а было "военным зданием сил КСИР, замаскированным под гражданское здание".

В свою очередь западные СМИ сообщили, что Иран может осуществить масштабное нападение на Израиль "в ближайшие 48 часов".

13 апреля Иран атаковал Израиль, ударив беспилотниками и ракетами.

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