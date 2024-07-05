Самая отдаленная точка "прилета" - в Орске.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

Согласно сообщению в Telegram, с применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. "Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит любые дополнительные мнимые "красные линии". Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

На карте поражений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная пока точка "прилета" - в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

Видео дня

"Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне", - отмечается в сообщении.

Карты ударов Украины

Как сообщал УНИАН, неделю назад СтратКом обнародовал карту успешных поражений самолетов РФ. За первое полугодие российские оккупанты потеряли более 30 "птичек".

Также ранее появилась карта пораженных военных кораблей Российской Федерации.

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