71-летний Деннис Вестовер планировал "остановить воровство".

Полиция Капитолия арестовала у здания мужчину, который был вооружен пистолетом Sig Sauer.

Читайте такжеВ США медики спасли вакцины, сделав прививки от коронавируса водителям в пробке (видео)Об этом заявил представитель Департамента полиции столицы, пишет CNN.

Согласно заявлению полиции, 71-летний Деннис Вестовер планировал "остановить воровство".

Мужчина имел при себе список сенаторов и членов Палаты представителей, а также их контактную информацию.

Он сказал детективам полиции Капитолия, что "обеспокоен честностью выборов". Также Вестовер кричал на нацгвардейцев, когда они обратились к нему.

Ему предъявили обвинение в ношении оружия без лицензии и хранении незарегистрированных боеприпасов.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

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Автор: УНИАН