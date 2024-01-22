Ранее Илон Маск попал в антисемитский скандал, который привел к массовому оттоку рекламодателей из его соцсети Х.

Илон Маск посетил в понедельник немецкий концлагерь времен Второй мировой Аушвиц-Биркенау, чтобы отбелить свою репутацию после обвинений в антисемитизме в его соцсети X.

Как пишет Independent, частный визит, очевидно, был ответом на призывы некоторых еврейских религиозных лидеров к Маску увидеть воочию самое символическое место ужасов Холокоста.

Маск был сфотографирован во время посещения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Это огороженная колючей проволокой территория близ Освенцима на юге Польши, где сохранились деревянные бараки для заключенных, руины газовой камеры, а также стоит памятник жертвам. Каждый год там проходят международные церемонии.

Видео дня

Позже в понедельник Маск должен был обсудить антисемитизм в интернете в рамках конференции европейской еврейской ассоциации в Кракове накануне Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января, который отмечается в годовщину освобождения лагеря в 1945 году.

Обвинение Маска в антисемитизме

В конце 2023 года Илон Маск попал в антисемитский скандал, обвинив еврейских активистов в нападках на его бизнес. Маск считает, что Антидефамационная Лига (организация, борющаяся против антисемитизма) оказывает давление на рекламодателей, что привело к падению доходов его соцсети.

После этого Европейская комиссия заявила, что больше не будет размещать рекламу на X из-за распространения дезинформации, особенно в отношении войны Израиля и ХАМАС. Также к игнорированию соцсети Маска присоединились и другие мировые компании, в частности, Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global. Издание The Washington Post отметило, что именно рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

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