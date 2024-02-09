Аналитик отметил, что, по поводу этой передачи россияне уже выразили "протест, но в Кито на их протест клали".

В список советской техники и оружия, которые президент Эквадора Даниэль Нобоа намерен передать США, вошли несколько наименований.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его данным это:

122-мм РСЗО БМ-21 "Град" - 18 шт;

ЗРК "Оса" - 18 шт;

Вертолёты Ми-8/171Е;

23-мм ЗУ-23-2 - 34 шт;

Зенитные пулемёты 14,5-мм ЗПУ-1 и ЗПУ-2 - 128 шт;

ПЗРК "Игла" и "Стрела" - количество неизвестно.

Аналитик отметил, что, по поводу этой передачи россияне уже выразили "протест, но в Кито на их протест клали". "Техника и оружие отправиться в США в ближайшее время. Ну, а куда дальше, ума не приложу!", - сыронизировал Коваленко.

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Какое оружие передаст Эквадор

У Эквадора есть некоторые советские образцы вооружений. Латиноамериканская страна может передать Украине зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", реактивные системы залпового огня БМ-21" Град", и вертолеты Ми-17. Кроме этого, речь шла о зенитных пулеметах, с помощью которых Украина могла бы еще более эффективно сбивать беспилотники.

В ответ на эти действия Россельхознадзор ввел запрет на поставку бананов с пяти предприятий Эквадора. Ограничения касаются компаний Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro и Comercializadora de Banano.

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