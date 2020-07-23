Лукашенко боится отдавать президентство даже своему сыну – белорусский политик
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести конституционную реформу, чтобы колоссальные полномочия, которыми он обладает, не достались его старшему сыну Виктору.
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Такое мнение «Обозревателю» высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Лукашенко задумывается над ситуацией, когда он не президент. Например, президент – его старший сын. Когда он представляет, что полномочия, ничем не контролируемые, оказываются в чьих-то руках, даже родственных, ему становится страшно", – заявил оппозиционер.
По его словам, в настоящее время в Беларуси фактически не действует треть статей Основного закона, многие "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко".
Как прогнозирует Лебедько, сразу же после очередных президентских выборов, которые пройдут в стране 9 августа, Лукашенко начнет активно продвигать конституционную реформу, для которой у него есть два основания.
Первое – надо будет что-то продавать в обмен на то, что он назначит себя президентом, в частности, делиться полномочиями с другими ветвями власти. Второе – минимизировать риски, связанные с приходом к власти нового лица и его фактически неограниченными полномочиями.
Виктор Лукашенко 1975 года рождения сейчас занимает пост помощника президента Беларуси по национальной безопасности и члена Совета безопасности страны. Он первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Женат, у него 4 детей.
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