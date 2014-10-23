В учениях НАТО в Европе задействуют бомбардировщики, способные нести ядерное оружие - СМИ

Во время крупномасштабных военных учений в Европе, которые проходят с 13 до 26 октября, НАТО задействует бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Washington Times.

Согласно информации, стратегическое командование США заявило, что неопределенное число бомбардировщиков осуществит два полета большой дальности.

Они будут симулировать удары с применением обычных видов оружия, в рамках военных учений НАТО, в которых принимают участие более 20 военных кораблей и несколько подводных лодок и военных самолетов в Средиземном море.

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Эти учения получили название "Благородное оправдание" (Noble Justification).

Бывший стратег Пентагона Марк Шнайдер объясняет, что развертывание бомбардировщиков - это шаг в правильном направлении.

"Россияне открыто угрожают ядерным оружием разного рода. При этих обстоятельствах необходим сигнал запугивания усиленными средствами", - сказал он.

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Никакой специфики военных учений не раскрывается. В НАТО говорят, что их целью является отработка реагирования на кризисные ситуации в любой точке мира, в короткие сроки.