На похоронах очередного "добровольца" из РФ у журналиста отобрали интервью с близкими погибшего

Об этом в своем блоге сообщил корреспондент радиостанции Эхо Москвы Аркадий Веснин.

"Я сейчас в Кронштадте. Поехал на похороны 18-летнего парня, которого убили на Донбассе. Его без всякого опыта поставили пулеметчиком в разведотряд. Родители говорят, что парню голову задурили в интернете, а вербовщики помогли попасть в действующую часть", - написал Веснин.

Читайте такжеРоссийским пограничникам предлагают воевать в Украине за 200 тыс. рублейЖурналист взял несколько интервью у сослуживцев и учителей погибшего, однако на похоронах его узнали стоявшие возле кладбища "ребята с автоматами".

"Сначала мы с коллегами решили, что морпехи. Оказалось, нет. Некий патриотический клуб из Сестрорецка. Один из "автоматчиков" узнал меня, узнал, что я с "Эха" и что это я освещал акцию на Невском. Ну и они стали обвинять меня в поддержке Украины, окружили, отвели в сторону. Попросили уйти подобру-поздорову. Отняли микрофон, потом правда вернули. Сказали, что стерли все мои интервью", - написал Веснин.

По данным российских СМИ, в похоронах принимали участие члены "военно-патриотических клубов" "Скала" и "Сестрорецкий рубеж".

"Среди воспитанников "клуба" на похоронах были два совсем молодых подростка, лет 13 на вид. В касках, бронежилетах и с черными розами, которые они положили на могилу", - сообщает dp.ru.