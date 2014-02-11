Акции протеста в Боснии и Герцеговине пошли на спад

Временное затишье наступило после того, как в Сараево были отпущены все задержанные протестующие.

Читайте такжеВ ЕС допускают возможность ввода войск в БосниюВ городе Бихач, где в субботу произошли столкновения с полицией, представители неформального движения «Боснийская весна» удовлетворились передачей властям петиции с требованием смены власти в своем кантоне, сообщает Сегодня.

А в целом среди требований протестующих помимо отставки премьера — принятие закона о происхождении имущества, судебного преследования виновных в злоупотреблении властью, аннулирования всех спорных приватизаций, создания независимой комиссии по борьбе с коррупцией, введение экстренных мер по содействию занятости, повышение зарплат сотрудникам предприятий и сокращение зарплат чиновникам.

Читайте такжеВ Боснии демонстранты разгромили здание региональной администрацииПока власти не спешат удовлетворять все эти требования, а значит столкновения могут возобновиться.

Главной причиной протестов, движущей силой которого стала местная группа «Удар» в Facebook (Кличко тут ни при чем, ее зарегистрировал полгода назад лидер протеста Алдин Ширанович, в ней 50 тысяч участников), власти называют безработицу. По данным Нацагентства статистики БиГ, безработица составляет 44%, хотя в Центрбанке полагают, что в действительности — 27%, так как многие боснийцы трудоустроены неофициально.

Особые претензии у протестующих к депутатам, которые благодаря помощи ЕС получают до 3 тысяч евро зарплаты при том, что средняя в стране составляет 420 евро, а у госслужащих — 500 евро. По официальным данным, каждый пятый гражданин живет в бедности.

По мнению украинцев, проживающих в Сараево, акции протеста могут подавить войска НАТО, поскольку после Югославской войны (1991—2001) до сих пор за БиГ наблюдает Верховный представитель Совбеза ООН, который наделен правом отправлять в отставку местных чиновников и вводить свои указы в случае нарушения мирного соглашения от 1995 года.