СМИ: В Сирии "заблудилась" группа радиоэлектронной разведки ГРУ

Боевики сирийских антиправительственных сил сообщили об обнаружении совместного российско-сирийского радиолокационного разведывательного центра на захваченной ими недавно стратегической высоте Таль аль-Хара в районе Дамаска. Они опубликовали видео и фотографии, на которых показаны документы и другие предметы, свидетельствующие о работе российских специалистов на территории Сирии, сообщает Радио Свобода.

Среди предметов на опубликованных боевиками фотографиях – значки и эмблемы разведки Сирии и частей особого назначения Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России, а также стенд с документами о совместной работе сирийских и российских специалистов, в частности, о визитах в разведцентр высокопоставленных российских военных. Среди них – советник Министерства обороны России Куделина Л. И. и некий начальник Главного управления Международного военного сотрудничества вооруженных сил России, чье имя на фотографии разобрать невозможно.

Соединенные Штаты пока не выступали с официальными комментариями по поводу материалов, опубликованных боевиками, однако онлайн-журнал The Daily Beast приводит слова сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который считает, что обнаруженный разведцентр является очередным подтверждением факта тесного сотрудничества между Москвой и Дамаском:

Читайте такжеВ МИДе РФ признали, что в составе "Исламского государства" воюют россияне"Eсли вещи, которые там были обнаружены, являются подлинными, а у меня нет оснований считать, что это не так, то это свидетельство значительной вовлеченности России в конфликт в Сирии и координации действий по сбору разведанных и перехвату информации", – сказал сенатор Маккейн.

Перехватом какой именно информации мог заниматься этот разведцентр? На одной из опубликованных боевиками фотографий показана карта региона с надписью по-русски: "Объекты и источники северного военного округа вооруженных сил Израиля".

Специалист по российским вооруженным силам, сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк считает, что речь идет не только о сборе данных об израильской армии и вооруженной оппозиции внутри Сирии:

"Это центр, видимо, использовался также для наблюдения за американскими военными коммуникациями на Ближнем Востоке. Смысл создания такого центра в Сирии заключается в том, что попытаться перехватить как можно больше электронной информации. Поскольку это был совместный сирийско-российский проект, но, наверное, можно предположить, что сирийскую сторону больше всего интересовала информация об оппозиции внутри страны и об Израиле, в то время как для России наибольший интерес, видимо, представлял перехват инфомации о действиях США на Ближнем Востоке, в частности, в таких странах, как Турция, Ирак и Иордания", – говорит американский эксперт Стивен Бланк.

Читайте такжеСМИ: Один из задержанных в Украине десантников доставлен в ожоговый центр ПетербургаПо словам Стивена Бланка, американской и израильской разведкам, безусловно, было известно о существовании сирийско-российского разведцентра, и предание этих данных широкой огласке только подтверждает тот факт, что Россия тесно сотрудничает с режимом Башара Асада.

"Профессионалам хорошо было известно, что за последние три года, особенно с начала так называемой "арабской весны", Россия и Сирия занимались масштабным обменом разведывательной информацией. Поступали даже неподтвержденные сообщения о том, что российские военные непосредственно помогают сирийским войскам в боевых действиях. Предание огласке данных о разведцентре лишний раз подверждает факт сотрудничества между сирийской и российской разведками. Потеря центра – это серьезный удар по репутации России, это также и материальная потеря. Однако надо полагать, что, создавая этот центр, российское руководство осозновало, что такого рода действия сопряжены с риском. Подобного рода вещи происходят в зонах вооруженных конфликтов, и российская сторона не могла этого не понимать", – считает Стивен Бланк.

В настоящий момент неизвестно, сколько российских специалистов работали в разведцентре в Сирии и когда они его покинули, но, по мнению Стивена Бланка, тот факт, что они оставили там, так сказать, вещественные доказательства своего присутствия, возможно, говорит о том, что они покидали центр в спешке. "Я предполагаю, что они покидали это место очень быстро и не сумели устроить организованную эвакуацию. Видимо, им было дано распоряжение в срочном порядке оттуда удалиться, и это произошло по двум причинам: во-первых, конечно, речь идет о безопасности российского персонала, а во-вторых, если российские специалисты были бы захвачены боевиками, то России пришлось бы объяснять, чем они там занимались".

Неизвестно также, какое оборудование в результате захвата разведцентра теперь оказалось в руках сирийских боевиков и обладают ли они достаточными навыками, чтобы это оборудование использовать: "Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести тщательное изучение оборудования, но я бы не исключал вероятности того, что боевики могут использовать какую-то часть этого оборудования. Во всяком случае, они попытаются это сделать. Я бы ни в коем случае не приуменьшал их возможности".

По мнению Стивена Бланка, не вызывает никакого сомнения, что на территории Сирии действуют и другие разведывательные объекты, в которых принимают участие российские специалисты.