Медсестра могла подхватить Эболу, когда прикоснулась к лицу - BBC

Испанская медсестра Тереза Ромеро, которая заразилась вирусом Эбола, вспомнила, что касалась своего лица рукой в перчатке после ухода за больным, сообщает BBC Украина.

Тереза Ромеро стала первой, кто заразился Эболой за пределами Западной Африки. Она принимала участие в уходе за двумя испанскими миссионерами, которые умерли в сентябре в Мадриде после лечения.

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40-летняя Тереза Ромеро остается на карантине в Мадриде вместе с мужем и еще тремя пациентами.

Медсестра рассказала испанским СМИ, что в среду у нее не было лихорадки и она чувствует себя уже лучше.

Как сообщается, еще один человек, коллега Терезы Ромеро в среду попала в больницу с повышенной температурой.

Всего в Испании в связи с этим случаем под наблюдением врачей находится 50 человек.

Медсестра работала в больнице Карлоса Третьего в Мадриде. Она ухаживала за миссионерами, которые вернулись из Западной Африки.

Количество случаев заражения лихорадкой Эбола среди медперсонала, скорее всего, будет увеличиваться, несмотря на более современную систему здравоохранения в развитых странах, предупреждает представитель Всемирной организации здравоохранения вирусолог Питер Пайот.

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По словам профессора Пайота, одного из ведущих специалистов в мире из смертельного вируса, он не удивлен тем, что испанская медсестра заразилась Эболой. Он ожидает новых случаев в Европе и США, хотя не думает, что заболевание будет распространяться так же быстро, как в Западной Африке.

Всего за время вспышки Эболы в этом году умерли около 3400 человек. Больше всего пострадали Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.

Тем временем Великобритания направляет 750 военных в Сьерра-Леоне для того, чтобы помочь справиться с вирусом. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Они помогут строить лечебные учреждения.