Песня "Путин, действуй!": на фестивале в РФ перепели марш Гитлерюгенда (видео)
02:50, 07 октября 2014Мир
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В городе Одинцово РФ на фестивале "Гармонь собирает друзей" песню "Действуй,Путин!" исполнили народный гармонист России Сергей Борискин и его внучка Марина Борискина.
REUTERS
Правда, мелодия песни очень напоминает марш Гитлерюгенда от 1933 года, передает ТВі.
Например, ее можно услышать в фильме о школе молодых фашистов "Наполи", который появился на экранах в 2004 году.
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