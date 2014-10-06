Польша призывает НАТО усилить уровень безопасности на восточной границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала после переговоров с новым генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве.

«Вооруженный конфликт за нашей восточной границей приводит к тому, что как Польша, так и Североатлантический альянс не могут пренебрегать серьезностью ситуации», - сказала она.

Копач призвала к усилению безопасности стран Альянса, в частности, на восточных рубежах, отметив, что для этого необходимо быстро реализовать достигнутые договоренности на саммите НАТО в сентябре.

Читайте такжеНАТО имеет сильную армию даже без спецсил быстрого реагирования - СтолтенбергОна отметила, что Польша, которая увеличивает расходы на вооружение, тоже может стать хорошим примером для других государств Альянса.

Копач положительно оценила тот факт, что новый генсек НАТО первый свой визит осуществил в Польшу, и сказала, что он имеет «полную поддержку» польской власти для реализации своей миссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня генсек НАТО заявил о намерении Альянса в полной мере реализовать достигнутые в сентябре договоренности по усилению безопасности, в частности, восточных стран-членов организации в связи с агрессией России против Украины.