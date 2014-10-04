В Петербурге прошла акция против забивания баранов

"Если люди не прекратят убивать животных, не прекратятся и войны, и люди будут продолжать убивать друг друга", – под таким лозунгом в одном из районов Петербурга, Ломоносове прошли массовые пикеты против убийства животных. В них приняли участие около 50 активистов, в руках у которых били плакаты: "Животные – такие же люди, как мы, только у них другие рубашки", "Мы с тобой одной крови!", "Не допустим зоофашизма в родном городе!".

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Санкт-Петербурге Татьяна Вольтская, прохожие очень живо реагировали на происходящее, активистам удалось собрать около 300 подписей под обращением в защиту животных, которое предполагается направить в Совет Федерации и губернатору Петербурга.

Защитники животных подчеркивают, что они уважают обычаи мусульман, но считают, что количество забиваемых жертвенных баранов можно резко сократить.

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– Мы сегодня нашли баранью шкуру и внутренности у реки в деревне Мартышкино, – рассказала председатель правозащитной благотворительной организации "Право на жизнь" Светлана Лось. – Но мы сегодня вышли на пикеты не только в защиту баранов, но и в защиту всех убиваемых человеком животных, в том числе собак. У нас в Ломоносове массово убивали на улицах собак, которых недавно по специальной городской программе привили, стерилизовали, кастрировали и чипировали, то есть потратили на это немалые бюджетные деньги. А теперь снова на деньги налогоплательщиков наняли людей, которые убивают этих же собак ядом, от которого животные долго и мучительно умирают от асфиксии. То есть мы видим в этих действиях преступления сразу по двум статьям – жестокое отношение к животным и растрата бюджетных денег.

Кроме того, активисты ратуют и за то, чтобы люди вообще прекратили есть мясо.

В этот же день в Петербурге на Марсовом поле прошла акция "Пустой поводок" – против действий догхантеров, которые в последнее время опять активизировались в Петербурге.