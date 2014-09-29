The Independent: "Россия Путина была моим самым большим огорчением", говорит уходящий генсек НАТО

В эксклюзивной статье «Россия Путина была моим самым большим огорчением», опубликованной на сайте газеты The Independent, Андерс Фог Расмуссен по прошествии своего пятилетнего срока оценивает угрозы от ИГИЛ и Москвы.

Мир не такой, каким был, когда я стал генеральным секретарем НАТО пять лет назад. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, больше и сложнее, чем в любое время с момента окончания холодной войны. Ими руководят силы, которые игнорируют нашу свободу и отвергают нашу демократию. В окружении целого свода кризисов НАТО должно работать еще ближе с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы поддерживать базирующийся на правилах мировой порядок, на котором мы построили мир и процветание.

В нашем южном регионе, разновидность варварского экстремизма, продвигаемая так называемым исламским государством (ИГИЛ), распространилась, как раковая опухоль по государственным границам Ирака, Сирии и за их пределы. Мы видели ужасающие действия против женщин и детей, этнических и религиозных общин, а также невинных жителей Запада. Некоторые из наших собственных граждан присоединились к этой террористической группе, и некоторые из них могут вернуться, что создает потенциальную угрозу для нас здесь, дома.

С такими группами не может быть никакого диалога. Их нужно разрушить и победить. Поэтому я приветствую решительные действия, предпринятые США, чтобы создать международную коалицию, в том числе с Великобританией и другими союзниками в Европе, а также партнерами в регионе. Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим, что эта коалиция растет.

Все союзники по НАТО едины в борьбе с терроризмом. Именно поэтому, на нашем недавнем саммите в Уэльсе, мы договорились тесно сотрудничать, чтобы поддержать Ирак в борьбе с ИГИЛ, и обмениваться информацией о возвращении иностранных боевиков. Мы также взяли на себя обязательство, что, если новое правительство попросит нашей помощи, мы поможем Ираку в создании более эффективных сил безопасности. Но борьба с ИГИЛ требует, чтобы мир сотрудничал в течение многих лет в будущем.

В нашем восточном регионе Россия показала полное пренебрежение к международному праву и жестокую решимость перекроить границы с помощью силы. Картина ясна. От Молдовы в Грузию, а теперь и в Украине, Россия использует сочетание экономического, политического, пропагандистского и военного давления, чтобы создавать нестабильность и разжигать горячие конфликты, которые она может заморозить по желанию. Генеральный план Москвы – препятствовать выбору ее соседями собственного пути, чтобы она могла восстановить свою сферу влияния.

Поведение России является моим глубочайшим разочарованием за последние пять лет. Моя самая первая речь в качестве Генерального секретаря НАТО, в сентябре 2009 года, была сосредоточена на поиске стратегического партнерства с Россией. Я рассматривал это как историческую возможность, которую мое поколение не могло упустить.

Но в то время, как мы расширяли наше практическое сотрудничество в совместной борьбе с терроризмом, наркотиками и пиратством, мы никогда не договаривались о ПРО. Агрессия России против Украины поставила под сомнение наше видение всей Европы, свободной и мирной. Несмотря на наши усилия с момента краха коммунизма, Россия явно считает НАТО не партнером, а противником.

Если Россия не изменит курс, то не может быть и речи об обычном сотрудничестве, и я ожидаю, что взаимодействие с Москвой останется серьезной проблемой в обозримом будущем.

Так, в Уэльсе, мы приняли необходимые меры, чтобы быть уверенными, что НАТО сможет действовать быстро и решительно, чтобы защитить всех союзников от угроз с любого направления. Мы будем поддерживать постоянное присутствие в Восточной Европе, с большим количеством самолетов в воздухе, кораблей в море, и большим количеством войск на территории. Мы также создаем войска быстрого реагирования в очень высокой степени готовности, которые будут в состоянии реагировать в течение нескольких дней на кризис, назревающий на востоке или юге.

Сейчас, когда я завершаю свой срок, я знаю, что оставляю НАТО более сильным, чем прежде. Наши вооруженные силы более эффективны и тесно связаны, чем раньше. Они показали замечательные навыки и проявили смелость в сложных операциях от Афганистана до Ливии. Мы также укрепляем нашу защиту от ракетных и кибер-атак.

НАТО расширило свою международную сеть, работает более чем с 40 партнерами и организациями по всему миру. В Афганистане мы создали самую широкую коалицию в новейшей истории, и многие партнеры планируют присоединиться к нашей новой миссии по обучению, консультированию и оказанию помощи афганским силам с января следующего года.

Даже во время проведения большего количества операций, чем когда-либо, мы также проводили реформы и модернизацию. Поэтому, НАТО сегодня более подготовленная, быстрая и гибкая организация. Альянс, достойный инвестиций. Потому что в то время, когда мы сталкиваемся с близкими и далекими проблемами, мы понимаем, что нашу безопасность нельзя принимать как должное, она не дается даром, и нашу свободу необходимо защищать.