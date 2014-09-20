В Баку строят трубу, которая будет доставлять азербайджанский газ в Европу

Как передает русская служба Би-би-си, этот газопровод будет доставлять газ из Азербайджана в Грузию параллельно с уже существующим газопроводом "Баку-Тбилиси-Эрзурум". В грузинском Гардабани труба будет присоединена к насосной станции, а затем газовый поток будет направлен в Турцию по уже существующей инфраструктуре.

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В апреле 2015 года для отправки газа из Турции европейским потребителям будет начато строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), который позволит доставить газ в Болгарию. Для дальнейшей его транспортировки - через Грецию и Албанию в Италию – будет дополнительно сооружена Транс-Адриатическая ветка (TAP).

Газ по новому коридору с месторождения Шах-Дениз начнет поступать в Турцию в 2018 году, а в Европу в 2019.

Азербайджан, по оценкам специалистов, намерен ежегодно поставлять 16 млрд кубометров газа в Европу с последующим увеличением до 20 млрд кубометров

Вместе с тем, как отмечает независимый политолог Фарид Гулиев, поставки азербайджанского газа в Европу никак не отразятся на российских поставках.

Как сообщал УНИАН, в Европе хотят полностью заморозить строительство российского газопровода «Южный поток».

Соответствующую резолюцию Европарламент принял 18 сентября. В документе содержится призыв к ЕС рассматривать вопрос хранения газа, взаимосвязанности и реверсивных возможностей как стратегические активы. «(ЕП) призывает государства-члены отменить запланированные соглашения с Россией в энергетическом секторе, в том числе строительство газопровода Южный поток», - говорится в резолюции.