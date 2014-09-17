В России предложили запретить прокат американских фильмов

С таким предложением выступил российский режиссер и доверенное лицо российского главы государства Владимира Путина Юрий Кара, сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, с таким заявлением он выступил на экспертном совещании, которое проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Москве в среду.

Читайте такжеРоссиян могут заставить отмечать новый праздник - День "зеленых человечков""Я считаю, что на то время, пока существуют их санкции, нужно запретить все американские фильмы для показа в наших кинотеатрах, то же самое можно сделать и на телевидении", – заявил Кара на совещании по "Основам государственной культурной политики".

Читайте такжеРоссийские власти советуют гражданам переходить с iPhone на "отечественные телефоны"По его мнению, это пойдет на пользу российскому кино. Кара также добавил, что в России в данный момент существует нехватка фильмов о национальных героях.