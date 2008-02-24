На Кубе сегодня объявят нового президента

На Кубе сегодня официально будет объявлено имя нового президента, который займет место Фиделя КАСТРО, объявившего недавно о своей отставке.

Как сообщает радио «Свобода»,Национальная асамблея назовет новым лидером младшего брата Фиделя - Рауля КАСТРО. Он исполнял обязанности главы государства в течение полутора лет - после того, как Ф.КАСТРО перенес тяжелую операцию.

С момента победы кубинской революции в 1959 году Ф.КАСТРО был бессменным руководителем страны и остается самым влиятельным человеком на Кубе.