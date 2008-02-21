В Москве не понимают причины расширения НАТО на Восток

В России не понимают причины расширения НАТО на Восток, заявил в среду, выступая перед политологами и журналистами в Никсоновском центре в Вашингтоне, первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

«Россия не может понять все те объяснения, согласно которым расширение НАТО приведет к продвижению демократии и стабильности», - сказал Песков, по словам которого в Москве «по-прежнему не видят какой-либо связи между демократией, стабильностью и базами НАТО на территории ряда стран у наших границ».

«Мы также не можем понять аргументов наших американских партнеров в отношении их планов по развертыванию элементов американских стратегических вооружений в Восточной Европе - В Чехии и Польше», - сказал Песков, говоря о планах администрации Джорджа Буша по созданию третьего позиционного района ПРО в Европе.

Он также отверг утверждения о том, что США и Россия оказались на грани «холодной войны», признав, что между двумя странами имеются разногласия и конфликты интересов.

Газета.ру