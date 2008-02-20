Сербия отзывает своих послов из Берлина и Вены
17:51, 20 февраля 2008Мир
779 0
Заявление главы МИДа
Белград решил отозвать своих послов из Германии и Австрии в знак протеста против признания этими странами независимости Косово, провозглашенной в одностороннем порядке.
Как передает «Газета.Ru»,об этом заявил сегодня в Страсбурге на заседании Европейского совета министр иностранных дел Сербии Вук ЙЕРЕМИЧ.
Ранее послы Сербии были отозваны из Вашингтона, Парижа, Лондона, Канберры и Анкары, также признавших независимость отделившегося края.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter