Сербия требует от ОБСЕ осудить провозглашение независимости Косово

08:35, 20 февраля 2008
Мир
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"Выполнить свой долг"

Министр иностранных дел Сербии призвал членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить провозглашение независимости Косова.

   Вук Йеремич заявил постоянному совету ОБСЕ в Вене, что члены организации должны "выполнить свой долг" и "подтвердить основные принципы и ценности ОБСЕ", сообщает Радио Свобода.

   Постоянный совет созывался по просьбе Сербии.

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