Сербия требует от ОБСЕ осудить провозглашение независимости Косово
08:35, 20 февраля 2008Мир
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"Выполнить свой долг"
Министр иностранных дел Сербии призвал членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить провозглашение независимости Косова.
Вук Йеремич заявил постоянному совету ОБСЕ в Вене, что члены организации должны "выполнить свой долг" и "подтвердить основные принципы и ценности ОБСЕ", сообщает Радио Свобода.
Постоянный совет созывался по просьбе Сербии.
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