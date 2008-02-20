Сербия требует от ОБСЕ осудить провозглашение независимости Косово

Министр иностранных дел Сербии призвал членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить провозглашение независимости Косова.

Вук Йеремич заявил постоянному совету ОБСЕ в Вене, что члены организации должны "выполнить свой долг" и "подтвердить основные принципы и ценности ОБСЕ", сообщает Радио Свобода.

Постоянный совет созывался по просьбе Сербии.