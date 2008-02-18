Солана призывает все стороны во взвешенности относительно Косово

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьер СОЛАНА призывает все заинтересованные стороны ко взвешенности в действиях после провозглашения независимости Косово.

Об этом говорится в заявлении Х.СОЛАНЫ, текст которого передан УНИАН.

В заявлении Верховный представитель ЕС отмечает, что он поддерживает постоянный контакт с Косово и лидерами региона.

«Я хочу подчеркнуть, что стабильность в Косово и в целом на Балканах, является основной», - заявил Х.СОЛАНА.

Он также отметил, что в понедельник, 18 февраля, министры иностранных дел стран-членов ЕС рассмотрят вопрос относительно Косово на своем заседании в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края.

17 ноября 2007 года министры иностранных дел ЕС в письменном порядке одобрили направление к Косово полицейской миссии в составе 1800 человек. Президент Сербии Борис ТАДИЧ уже заявил о намерении сделать все возможное для того, чтобы отменить противоправное, по его мнению, провозглашение независимости края.

Косово пытается получить независимость, начиная с 1999 года, когда край стал находиться под прямой юрисдикцией ООН.

В начале 2007 года специальный посланник ООН по Косово Мартти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана относительно Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье. Нет единства относительно признания независимости Косово и внутри ЕС – против признания, в частности, выступает Кипр.