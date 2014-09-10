Минобороны: Россия может создать "систему глобального удара" - BBC

Как подчеркнул заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, при этом Россиябудет выходить из оборонной доктрины развития вооружений, передает BBC Украина.

"Россия может и будет вынуждена это сделать" в случае возникновения угрозы, сказал Борисов после совещания по разработке проекта Госпрограммы вооружений на 2016-2025 годы.