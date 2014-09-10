Минобороны: Россия может создать "систему глобального удара" - BBC
19:40, 10 сентября 2014Мир
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Министерство обороны России заявило, что может создать собственную "систему глобального молниеносного удара". В ведомстве не уточнили, как действует это оружие.
REUTERS
Как подчеркнул заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, при этом Россиябудет выходить из оборонной доктрины развития вооружений, передает BBC Украина.
"Россия может и будет вынуждена это сделать" в случае возникновения угрозы, сказал Борисов после совещания по разработке проекта Госпрограммы вооружений на 2016-2025 годы.
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