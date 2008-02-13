Обама обходит Клинтон
08:16, 13 февраля 2008Мир
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Демократ одержал победу в Вирджинии, Вашингтоне, Мериленде
Сенатор от штата Иллинойс, демократ Барак Обама одержал победу на предварительных выборах президента США в штате Мэриленд, обойдя Хиллари Клинтон и став лидером предвыборной гонки у демократов, сообщает Reuters.
С таким прогнозом на основе предварительных подсчетов голосов выступили американские СМИ.
Ранее сообщалось о победе Обамы в штате Вирджиния и столице США Вашингтоне.
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