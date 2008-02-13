Обама обходит Клинтон

Сенатор от штата Иллинойс, демократ Барак Обама одержал победу на предварительных выборах президента США в штате Мэриленд, обойдя Хиллари Клинтон и став лидером предвыборной гонки у демократов, сообщает Reuters.

С таким прогнозом на основе предварительных подсчетов голосов выступили американские СМИ.

Ранее сообщалось о победе Обамы в штате Вирджиния и столице США Вашингтоне.

Газета.ру