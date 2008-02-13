Обама обходит Клинтон

08:16, 13 февраля 2008
Мир
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Демократ одержал победу в Вирджинии, Вашингтоне, Мериленде

Сенатор от штата Иллинойс, демократ Барак Обама одержал победу на предварительных выборах президента США в штате Мэриленд, обойдя Хиллари Клинтон и став лидером предвыборной гонки у демократов, сообщает Reuters.

С таким прогнозом на основе предварительных подсчетов голосов выступили американские СМИ.

Ранее сообщалось о победе Обамы в штате Вирджиния и столице США Вашингтоне.

 Газета.ру

 

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