Меркель больше не сможет защищать Путина - Der Spiegel
Пригрозив президенту Жозе Мануэлу Баррозу "взятием Киева за две недели", Владимир Путин окончательно утвердил свою роль врага НАТО. И канцлеру Германии Ангеле Меркель придется смириться с этим.
Об этом сегодня пишет немецкое издание Der Spiegel, которое замечает, что до этого времени Меркель была фактически адвокатом Путина и блокировала решения НАТО против России. Теперь ей придется его наказать вместе с другими членами организации.
Издание пишет, что именно Меркель отвергала более жесткие санкции против Кремля, которые ЕС ввел в ответ на его агрессию против Украины. Кроме того, Польша и страны Балтии хотят увеличить присутствие войск НАТО на своей территории. Однако до этого времени Берлин выступал против этого, не желая вызвать гнев у Путина.
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Также годами Германия не позволяла НАТО расширить присутствие в Европе американской системы ПРО и направлять ее против России. Когда в Украине вспыхнул вооруженный конфликт против России, члены Альянса из Восточной Европы требовали усилить патрулирование своих границ совместными силами. Меркель не сразу согласилась на этот шаг.
На саммите в Уэльсе Меркель собирается поддержать размещения четырех новых военных баз НАТО в Балтии и Польше. А также отправить 120 немецких солдат на учения в Восточную Европу.
Критики сдержанности Меркель в Альянсе очень обрадовались, когда новым председателем Европейского совета стал премьер-министр Польши Дональд Туск, страна которого выступала за жесткое противодействие агрессии России.
Источник Корреспондент