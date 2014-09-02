Россия изменит военную доктрину с учетом войны с Украиной
Россия будет корректировать свою военную доктрину с учетом новых факторов, к которым относятся события «арабской весны», смена власти и война с Украиной, которую в России упоминают часто как "кризис".
Об этом заявил заместитель секретаря российского Совета безопасности Михаил Попов.
Как пишет "Радио Свобода", он утверждает, что «все факты свидетельствуют о желании руководства США и НАТО продолжить линию эскалации напряженности в отношениях с Россией».
Попов считает, что в дополнение к традиционным формам ведения войны «ведущие государства мира» используют экстремистские группы, частные военные компании и демонстрантов для достижения своих целей. Он добавил, что корректировка военной доктрины России, которая последний раз обновлялась в 2010 году, будет готова до конца года.
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Россия, по словам Попова, и дальше будет рассматривать как угрозу вероятное расширение НАТО или развитие альянсом военной инфраструктуры вблизи границ России.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил 1 сентября, что альянс рассматривает создание подразделений, которые могут быть развернуты в Восточной Европе в течение 48 часов, чтобы противостоять любой возможной агрессии со стороны России.