Канадская авиация будет охранять границы Центральной и Восточной Европы в рамках миссии НАТО
23:39, 01 сентября 2014Мир
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Тактическая авиагруппа военно-воздушных сил Канады приступила к несению дежурства на военной базе Шауляй в Литве.
Канадская авиация будет охранять границы Центральной и Восточной Европы в рамках миссии НАТО / nato.int
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение для прессы министерства национальной обороны страны.
В нем отмечается, что канадские военные будут выполнять функции по охране границ Центральной и Восточной Европы в рамках миссии НАТО ”Балтийская воздушная полиция”.
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Группировка была передислоцирована в Литву из Румынии и состоит из четырех истребителей F-18 и более 130 человек личного состава ВВС Канады. Миссия должна завершиться в декабре текущего года.
”В связи с действиями России в регионе эта миссия НАТО должна продемонстрировать солидарность всех членов альянса”, - заявил министр национальной обороны Канады Роберт Николсон.
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