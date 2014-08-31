СМИ: Во Франции произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы
10:47, 31 августа 2014Мир
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Взрыв прогремел в жилом доме в городе Росни-су-Буа департамента Сена-Сен-Дени во Франции, погиб ребенок, 11 человек пострадали, судьба многих жильцов неизвестна
Во Франции произошел взрыв в доме / twitter.com/gvenetitay
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (09:00 по Киеву) в пятиэтажном доме. Причины взрыва неизвестны.
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Спасатели обнаружили тело 8-летнего ребенка. Из-под завалов спасены 11 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Работы на месте взрыва продолжатся.
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