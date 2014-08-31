СМИ: Во Франции произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (09:00 по Киеву) в пятиэтажном доме. Причины взрыва неизвестны.

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Спасатели обнаружили тело 8-летнего ребенка. Из-под завалов спасены 11 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Работы на месте взрыва продолжатся.