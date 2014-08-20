СМИ: Боевики из сектора Газа выпустили 50 ракет по Тель-Авиву и Иерусалиму

Временное прекращение огня между Израилем и боевиками группировки «Хамас» в Секторе Газа закончилось, передает Радио Свобода.

Израиль утверждает, что продолжение в Каире переговоров о долгосрочном перемирии сделало невозможным возобновление ракетных обстрелов со стороны «Хамаса». Палестинская сторона обвиняет в провале диалога Израиль.

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По сообщению израильских источников, 50 ракет боевики направили на Тель-Авив и Иерусалим, жертв нет.

Между тем, в результате израильских рейдов погибли по меньшей мере девять палестинцев, в частности, жена и дети военного главаря «Хамаса» Мохаммеда Деифа.

По данным представителей палестинцев, по меньшей мере две тысячи их соотечественников погибли от 8 июля. Также жертвами эскалации конфликта стали 66 израильтян.