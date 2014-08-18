В России к антиукраинской пропаганде присоединились детские каналы

Кроме нейтральных мультиков, российским малышам показывают ролики о том, "как украинская армия бомбит Донбасс", сообщает Радио Свобода.

Российский канал «Улыбка ребенка» показал своим маленьким зрителям анимационный псевдопацифистский ролик, где украинская армия якобы бомбит Донбасс.

Мультик «Однажды наша жизнь изменилась» якобы (как указано в титрах) создали художник-аниматор Алексей Балашов и несколько десятков детей, которые выехали из Донбасса во время проведения АТО и сейчас живут в пункте временного размещения «Пионер» в Ростовской области в России.

Читайте такжеПленного россиянина, который уехал на Донбасс через пропаганду про фашистов, передали материВидеоролик начинается с детских рисунков мирной жизни, которую разрушила, как это утверждают авторы мультфильма, украинская армия. Ролик убеждает, что именно она бомбила города и мирных жителей Донбасса. Бегущей строкой проходит лозунг: «Спасите жителей Донбасса от украинской агрессии».

Кроме того, в ролике активно используется пацифистская символика, что создает впечатление, будто бы на Донбассе происходит конфликт украинской армии и мирных местных жителей, сил войны и мира. Ни одного упоминания о вооруженных сепаратистах и россиянах, действующих на Донбассе, в ролике нет.