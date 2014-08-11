В Румынии госпитализировали мужчину с признаками лихорадки Эбола

Об этом сообщается на сайте румынского министерства здравоохранения, пишет Лента.ру.

Сначала человек с симптомами лихорадки и рвотой был доставлен в больницу города Плоешти, а оттуда переправлен в столицу страны. Сейчас медики выясняют, действительно ли 51-летний пациент заражен лихорадкой Эбола.

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Сообщается, что мужчина недавно вернулся из Нигерии, где ранее в связи со вспышкой лихорадки Эбола было объявлено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что пациент с симптомами лихорадки Эбола обнаружен в Германии. Однако врачи после обследования этот диагноз не подтвердили.

В Африке из-за лихорадки Эбола погибла почти тысяча человек.