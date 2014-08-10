Более 40 человек погибли при крушении самолета в Иране
09:58, 10 августа 2014Мир
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Свыше 40 человек, по предварительным данным, погибли при крушении самолета вблизи аэропорта Тегерана «Мехрабад», передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на иранское телевидение.
Самолет упал сразу после взлета . taban.aero
Маломестный пассажирский самолет Iran-141 авиакомпании Taban Airlines направлялся в иранский город Табас из Тегерана.
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По данным иранского агентства IRNA, самолет потерпел крушение в воскресенье в 9.18 по местному времени (7.48 по Киеву) к северо-западу от Тегерана, сообщает РИА Новости.
По информации спутникового телеканала «Аль-Алям», крушение потерпел Ан-140. Самолет упал сразу после взлета из аэропорта в густонаселенном жилом районе.
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