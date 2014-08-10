Более 40 человек погибли при крушении самолета в Иране

Маломестный пассажирский самолет Iran-141 авиакомпании Taban Airlines направлялся в иранский город Табас из Тегерана.

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По данным иранского агентства IRNA, самолет потерпел крушение в воскресенье в 9.18 по местному времени (7.48 по Киеву) к северо-западу от Тегерана, сообщает РИА Новости.

По информации спутникового телеканала «Аль-Алям», крушение потерпел Ан-140. Самолет упал сразу после взлета из аэропорта в густонаселенном жилом районе.