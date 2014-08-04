Израильская разведка шпионила за Керри - СМИ

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, сообщает Hromadske TV.

Речь идет о мирных переговорах 2013 года - тогда Керри отправился в турне по ближнему Востоку, где много общался с участниками процесса.

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При этом дипломат не всегда пользовался специальной связью. Именно его разговора по спутниковому телефону вроде подслушивала израильская разведка, а израильские дипломаты позже использовали эту информацию на переговорах.

Также Der Spiegel отмечает, что Керри прослушивала разведка еще минимум одной страны, но какой именно - не уточняет.