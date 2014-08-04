Израильская разведка шпионила за Керри - СМИ
00:54, 04 августа 2014Мир
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Израильская разведка шпионила за госсекретарем США Джоном Керри во время переговоров по палестинскому вопросу.
REUTERS
Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, сообщает Hromadske TV.
Речь идет о мирных переговорах 2013 года - тогда Керри отправился в турне по ближнему Востоку, где много общался с участниками процесса.
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При этом дипломат не всегда пользовался специальной связью. Именно его разговора по спутниковому телефону вроде подслушивала израильская разведка, а израильские дипломаты позже использовали эту информацию на переговорах.
Также Der Spiegel отмечает, что Керри прослушивала разведка еще минимум одной страны, но какой именно - не уточняет.
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