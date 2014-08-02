За три месяца 135 тысяч жителей Молдовы съездили в ЕС без виз

"С 28 апреля по 1 августа в Евросоюз без виз выехало более 135 тысяч граждан страны, обладающие биометрическими паспортами. Большая часть выехала из страны через пункты пропуска на молдовско-румынской границе и Кишиневский международный аэропорт", - сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы пограничной полиции Даниела Мынзату.

По данным пограничного ведомства, с 28 апреля по 1 августа через контрольно-пропускные пункты молдовско-румынского участка границы, а также через кишиневский аэропорт зарегистрировано более миллиона выездов за рубеж граждан Молдовы.

Читайте такжеМолдова ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕССогласно новым правилам, без виз граждане Молдовы могут находиться в ЕС только при наличии биометрического паспорта. Пребывать в странах Евросоюза можно 90 дней в течение шести месяцев, у въезжающих должна быть медицинская страховка, а также валюта из расчета 50 евро на каждый день пребывания в ЕС. Кроме того, на границе следует указать точную цель поездки и пункт назначения. Если миграционные службы установят на территории ЕС нарушения, то граждане Молдовы будут депортированы или оштрафованы на 3 тысячи евро.