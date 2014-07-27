Норвегия частично закрыла свое воздушное пространство из-за угрозы теракта

Кроме того, Служба безопасности страны усилила контроль на границах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

«Полиция попросила Avinor (государственного оператора аэропорта) запретить полеты над центром Бергена», — заявил глава местного отделения полиции Густав Ландро. По его словам, такое решение было принято в связи с полученной 24 июля информацией о возможных терактах со стороны «группы экстремистов из Сирии».

Читайте такжеНорвегия может отказаться от наличных денег уже к 2020 годуЛандро отметил, что запрет касается только небольших частных самолетов и прогулочных полетов на западе страны. Аэропорт Бергена продолжает работу в штатном режиме.