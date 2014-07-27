Премьер Канады сомневается, что формат "большой восьмерки" когда-нибудь возродится

Об этом написал премьер-министр Канады Стивен Харпер в своей статье "Наш долг - оставаться твердыми, столкнувшись с российской агрессией" в издании Globe and Mail.

"Российский агрессивный милитаризм и экспансионизм является угрозой не только для Украины, это угроза для Европы, верховенства права и ценностей, которые объединяют страны Запада. Столкнувшись с такой угрозой, Канада не будет стоять, сложа руки", - считает Харпер.

Читайте такжеУкраинская диаспора призывает G-20 пригласить на саммит Порошенко вместо ПутинаПо его словам, это одна из причин, почему прошлой весной лидеры стран большой семерки прекратили подготовку к саммиту G8 в российском Сочи.

"Своими действиями Россия Путина продемонстрировала, что не разделяет ценностей этого сообщества стран (G7 - ред.), верных демократии, международной безопасности и верховенству права. Учитывая это, сложно представить обстоятельства, при которых путинская Россия может вернуться к сообществу "большой семерки", - заявил Харпер.

Напомним, премьер-министр Австралии Тони Эбботт не исключает отзыва приглашение российского президента Путина на саммит G20, если подтвердится причастность России к сбитию самолета Boeing-777 над Украиной.